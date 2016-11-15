Министру экономического развития Улюкаеву предъявлено обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение по статье "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность" министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщает телеканал "Москва 24".

По версии СКР, чиновник получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти", его задержали с поличным. В ближайшее время суд выберет для фигуранта меру пресечения.

В Следственном комитете отметили, что законность сделки по приобретению "Башнефти" никем не оспаривается и она "не является предметом расследования".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения "очень серьезными" но воздержался от ответа на вопрос об опасениях, что произошедшее ударит по инвестиционному имиджу России. "Решить что-либо может только суд", – сказал он. Песков подчеркнул, что Владимир Путин получал всю информацию с начала оперативной разработки министра.

Телефон министра прослушивался с лета этого года, и в ходе разговора о приватизации "Башнефти" звучали угрозы в адрес представителей "Роснефти", где Улюкаев якобы обещал создать препятствия для деятельности компании, после чего сотрудники последней обратились в СК.