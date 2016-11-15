Форма поиска по сайту

15 ноября 2016, 08:26

Происшествия

Телефон задержанного за взятку Улюкаева прослушивался с лета

Телефон министра экономического развития Алексея Улюкаева прослушивался с лета этого года, сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в ходе разговора о приватизации компании "Башнефть" звучали угрозы в адрес представителей "Роснефти".

В ночь на 15 ноября стало известно о возбуждении уголовного дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере" в отношении Улюкаева. По версии следствия, он получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефть".

В ближайшее время следствие планирует предъявить Улюкаеву обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал обвинения "очень серьезными" но воздержался от ответа на вопрос об опасениях, что произошедшее ударит по инвестиционному имиджу России. "Решить что-либо может только суд", – сказал Песков.

История вопроса

Улюкаев, которому в марте исполнилось 60 лет, занимает пост министра экономического развития с июня 2013 года. До этого в течение 9 лет был первым заместителем председателя Центрального банка России. С 2000 по 2004 год Улюкаев работал первым заместителем министра финансов.
