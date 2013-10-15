Овощебазу в Бирюлево окончательно закроют в течение двух дней

Деятельность ЗАО "Новые Черемушки" приостановят после ЧП в Бирюлеве

Овощебаза в Бирюлево, где в выходные прошли беспорядки, будет окончательно закрыта. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По его словам, базу ликвидируют в течение двух дней, а весь товар оттуда будет вывезен.

По результатам расследования стало ясно, что на базе допускались грубые нарушения миграционного, трудового и административного законодательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении представителей администрации базы, должностных лиц контролирующих органов и местных органов самоуправления.

Напомним, в ночь на четверг неизвестный убил жителя Западного Бирюлева Егора Щербакова, когда тот вместе со своей девушкой возвращался домой. 13 октября несколько сотен человек собрались у торгового центра "Бирюза" с целью потребовать скорейшего расследования убийства. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и собравшиеся начали громить торговый центр и драться с полицейскими.

Сегодня следствие назвало имя человека, возможно причастного к убийству Егора Щербакова. Им оказался 30-летний уроженец Азербайджана Орхан Зейналов Захит оглы. По информации следствия, мужчина живет в России более 10 лет. При этом он не имеет постоянного заработка и занимается частным извозом.

В настоящее время следователи уточняют данные о его судимости, а также законности его пребывания в стране. Известно, что Зейналов вспыльчив, агрессивен, злоупотребляет спиртным, не имеет постоянного места жительства в Москве. Следователи также установили и допросили родственников Зейналова.

"Задержание подозреваемого – вопрос нескольких часов, и пока мы это не сделали, у него есть шанс явиться к следователю добровольно", - говорится в сообщении ведомства.