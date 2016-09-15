Фигурантам дела Гайзера продлили срок ареста

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Мосгорсуд продлил до декабря срок ареста десяти фигурантам "дела Гайзера" о мошенничестве в Коми, сообщает РИА Новости.

Бывший глава республики Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, а также финансисты Лев Либензон и Павел Марущак останутся в СИЗО до 19 декабря, а еще двое фигурантов – Наталья Моторина и Демьян Москвин – пробудут до этой же даты под домашним арестом.

Кроме того, до 20 декабря продлен срок содержания под стражей бывшему зампредседателя правительства Коми Константину Ромаданову и остальным соучастникам.