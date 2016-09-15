Фигурантам дела Гайзера продлили срок ареста

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Мосгорсуд продлил до декабря срок ареста десяти фигурантам "дела Гайзера" о мошенничестве в Коми, сообщает РИА Новости.
Бывший глава республики Вячеслав Гайзер, его заместитель Алексей Чернов, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель, а также финансисты Лев Либензон и Павел Марущак останутся в СИЗО до 19 декабря, а еще двое фигурантов – Наталья Моторина и Демьян Москвин – пробудут до этой же даты под домашним арестом.
Кроме того, до 20 декабря продлен срок содержания под стражей бывшему зампредседателя правительства Коми Константину Ромаданову и остальным соучастникам.
Дело ГайзераГлаву республики Коми Вячеслава Гайзера арестовали в сентябре 2015 года. Ему инкриминируют создание и управление преступным сообществом и два эпизода мошенничества в особо крупном размере. Также суд арестовал и заместителя Гайзера Константина Ромаданова, а всего уголовное дело возбуждено в отношении 19 предполагаемых руководителей и участников преступного сообщества.
По данным СК, преступления совершались в период с 2006 по 2015 годы. Участники группировки пытались завладеть государственным имуществом. Сумма установленного ущерба составляет 1,1 миллиарда рублей. По версии следствия, деньги выводились под видом дивидендов в оффшоры.