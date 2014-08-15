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Следствие

15 августа 2014, 15:52

В Минске задержан москвич, разместивший в сети два ролика экстремистов

следствие банды экстремисты видеоролики

Фото: ИТАР-ТАСС

В Минске задержали москвича, разместившего в сети два видеоролика банды российских экстремистов, передает пресс-служба СКР.

Согласно материалам дела, обвиняемый выложил в интернете запись с обращением членов преступной группы, содержащую экстремистские высказывания и сцену убийства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти и вражды, совершенное группой лиц".

Ранее Следственный комитет объявил о ликвидации крупной экстремистской банды, члены которой обвиняются в убийствах, подрыве автобусной остановки и поджоге храма. Они фиксировали свои преступления на видео и распространяли их в интернете. Именно их записи и разместил мужчина, задержанный в Минске.

Отметим, что в начале 2013 года в белорусской столице задержали националиста Максима Марцинкевича, более известного как "Тесак". Он участвовал в драке с белорусскими антифашистами, один из оппонентов националиста получил два ножевых ранения.

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