15 июля 2015, 14:24

Происшествия

Рок-клуб работал под видом оздоровительного центра на северо-востоке столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Департамент городского имущества изгнал из помещения на северо-востоке столицы недобросовестного арендатора. Вместо физкультурно-оздоровительного центра там устроили рок-клуб, сообщает пресс-служба департамента.

Местные жители неоднократно жаловались на громкую музыку. В ходе проверки выяснилось, что никакого оздоровительного центра там нет, а работает рок-клуб Little Rock. Кроме того, было обнаружено, что в помещении провели незаконную перепланировку.

Арендатору отправили претензию о необходимости немедленно устранить нарушения. Однако руководство компании предпочло ее проигнорировать.

В результате департамент принял решение расторгнуть договор аренды. Арендатора изгнали, а объект взяли под охрану.

Напомним, о фактах незаконной перепланировки или переоборудования помещений, находящихся в собственности города, жители города могут сообщать по телефону "горячей линии": 8 (495) 628-53-62.

Ранее Госинспекция по недвижимости нашла на северо-востоке города нелегальную гостиницу. Территория, на которой расположен отель, сдавалась в аренду для эксплуатации административных зданий, однако часть земли без уведомления властей "перепрофилировали".

По мнению инспекторов, арендатор нарушил условия договора. Возбуждено административное производство.

