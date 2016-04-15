В отношении руководства "ТСУ-15" возбудили уголовное дело

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО "Тоннельное строительное управление – 15" по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности".

По версии следствия, с ноября 2015 года неустановленные лица из числа руководства компании не выплатили своим сотрудникам заработную плату на сумму свыше семи миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также ведется розыск лиц, причастных к его совершению.

В офисе компании проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования уголовного дела. Проводятся допросы сотрудников организации.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении компании "БТС-Гидрострой". Их обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам более пяти месяцев. Соответствующее обращение поступило на прямую линию с президентом России 14 апреля.

Компания занимается строительством моста в Северной Осетии – Алании, главный офис, в свою очередь, находится в Москве. В общей сложности организация должна выплатить 750 сотрудникам более 63 миллионов рублей.