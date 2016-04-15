Против сотрудников Внуковской таможни возбудили уголовное дело

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Несколько сотрудников Внуковской таможни были задержаны по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба столичного следственного управления на транспорте.

По версии следствия, исполняющий обязанности замначальника таможни Роман Курзенков и несколько других сотрудников Внуковской таможни организовали канал по незаконному ввозу пассажирами различных товаров для последующей их реализации в России через "зеленый коридор".

С января по март этого года этим способом воспользовались более 20 пассажиров рейса Стамбул-Москва. В основном, таким образом перевозилась женская одежда турецкого производства.

В настоящий момент задержаны трое подозреваемых, Курзенков объявлен в розыск.

Напомним, схема провоза турецких товаров в обход таможни была раскрыта в аэропорту Внуково в марте.

16 марта в аэропорту были задержаны 16 человек, которые прилетели с грузом в Москву из Стамбула. По их словам, они ежедневно перевозили по 700–800 килограммов товара из Турции, минуя контроль. При этом сотрудники Внуковской таможни находились в сговоре с коммерсантами и не проверяли груз.

В состав группы входили более 20 человек, в том числе граждане Азербайджана и Турции. Коммерческий товар перевозили на одном рейсе Стамбул – Москва, прилетающим во Внуково.