СК отказался допрашивать Кадырова по делу Немцова

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет не видит необходимости допрашивать главу Чечни Рамзана Кадырова по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление представителя СК в Басманном суде.

Ранее с просьбой о допросе Кадырова в официальной жалобе к суду обратился адвокат Вадим Прохоров.

"В жалобе заявители не указали конкретных фактических обстоятельств дела, на основании которых стоило бы допросить указанных лиц. Указанное в жалобе мнение адвоката о причастности Кадырова либо его приближенных лиц к убийству Немцова, является лишь его предположением", – заявил представитель ведомства.

В свою очередь, Прохоров отметил, что основанием для допроса Кадырова можно считать показания журналиста Александра Рыклина и помощницы Немцова Ольги Тихомировой. Оба свидетеля подтверждали существовавший между политиком и главой Чечни конфликт.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия". Всех подозреваемых в убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми.