СК проводит проверку по факту гибели актера Ильяса Тамеева

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели актера Ильяса Тамеева, сообщает пресс-служба столичного управления СК России.

"11 июля 2015 года примерно в 09 часов 15 минут было обнаружено тело мужчины, который выпал из окна одного из домов по улице Коренная в городе Москве. Личность погибшего установлена. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель Театра.doc Михаил Угаров сообщил на своей странице в Facebook о смерти актера Ильяса Тамеева.

До этого в соцсетях появилась информация, что Ильяс пропал: 11 июля около 9 часов утра он ушел из дома и не вернулся. Двое суток велись поиски актера, после чего появилась информация, что Тамеев найден мертвым. Сейчас близкие друзья и руководители театра собирают деньги на похороны.

Ильяс Тамеев родился 16 сентября 1978 года, в 2007 году окончил РАТИ, курс Марка Захарова. Зрители могли его видеть в таких спектаклях, как "Муми-тролль и комета", "Театральный роман, или Записки покойника" режиссера Константина Богомолова, "Много шума из ничего" в Театре на Малой Бронной, "Волки и овцы" в "Табакерке". В Театр.doc Ильяс Тамеев играл в пьесе "Зажги мой огонь" режиссера Юрия Муравицкого.