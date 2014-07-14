Заседание суда по делу "Оборонсервиса" отложили до 21 июля

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Пресненский суд Москвы отложил до 21 июля рассмотрение уголовного дела "Оборонсервиса" из-за неявки адвоката другого фигуранта дела Ирины Егоровой, сообщает в понедельник, 14 июля, Агентство "Москва".

По словам подсудимой, ее адвокат в настоящее время находится в отпуске. В свою очередь судья Татьяна Васюченко заявила, что в случае неявки защитника в течение 5 суток суд имеет право назначить другого адвоката.

Ранее один из фигурантов уголовного дела по "Оборонсервису", бывший гендиректор окружного материального склада Московского округа ВВС Максим Закутайло частично признал свою вину, отвергнув обвинения в том, что состоял в организованной группе.

Остальные фигуранты: гендиректор ОАО "31-й Государственный институт спецстроительства" Юрий Грехнев, гендиректор ОАО "Оборонстрой" Лариса Егорина и знакомая главной фигурантки "Оборонсервиса" Евгении Васильевой Ирина Егорова не признали свою вину.

"Я действовала исключительно в рамках своей деятельности, на период исполнения обязанностей гендиректора у меня не было никаких сомнений в законности этих решений. Все решения принимались министром обороны Анатолием Сердюковым, все решения принимались до вступления меня на должность, мне ничего не было известно о должностных лицах, которые принимали решения, и данное обвинения необоснованное, обвинение я не признаю", - заявила Егорова в суде.

В настоящее время все четверо фигурантов находятся под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщало M24.ru, экс-глава департамента имущественных отношении Минобороны России Евгения Васильева также не признала свою вину.

"Я не совершала никаких хищений, не превышала своих полномочий, я не легализовывала денежные средства, не создавала преступную группу и не привлекала в нее лиц, которые являются подсудимыми. Нет никаких потерпевших, нет никакого материального ущерба, уголовное дело заведено, чтобы опорочить Минобороны, и у следствия ничего не получилось. Я заявляю о своей невиновности по всем статьям", - заявила в суде Васильева.

Ранее Пресненский суд продлил срок домашнего ареста Васильевой на полгода, до 23 декабря.

Добавим, что фигурантка дела "Оборонсервиса" Евгения Васильева прочитала журналистам свои стихи во время 45-минутного перерыва в заседании в Пресненском суде Москвы. Подсудимая выбрала для прочтения стихотворение о заключенной в неволю птице.

Евгения Васильева прочла свои новые стихи в перерыве заседания суда

"Птицу в клетке заперли, крылья погубили, тяжесть нацепили, под замок закрыли. И свободно птица больше не летает, трепетно отныне птица увядает", - декламировала Васильева.

При этом она добавила, что на эти стихи уже написана песня.

Напомним, Васильеву обвиняют в том, что она, используя свое служебное положение, выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие компании "Оборонсервис", после чего организовывала их продажу по заведомо заниженной цене.

Экс-чиновница Минобороны также обвиняется в получении нескольких миллионов рублей наличными "от доверенных лиц, отвечающих за легализацию похищенных денежных средств". Общий ущерб от действий Васильевой оценили в 3 миллиарда рублей. Все действия с недвижимостью осуществлялись в составе организованной группы, участниками которой являлись Ирина Егорова, Лариса Егорина, Юрий Грехнев, Максим Закутайло, Динара Билялова и Екатерина Сметанова.

Дело Васильевой по 12 эпизодам выделено из основного дела "Оборонсервиса". В ходе следствия у подозреваемой была изъята коллекция картин, 3,5 миллиона рублей наличными, более тысячи ювелирных изделий и наручные часы на 127 миллионов рублей.

При этом был наложен арест на 6 объектов недвижимости, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет на сумму в 25 миллионов рублей и счета подконтрольных ей организаций на сумму более 300 миллионов рублей.

В октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. Своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.