В квартире на юго-западе Москвы нашли карабин и патроны

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Житель юго-запада столицы задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и патронов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. По словам задержанного, карабин он нашел в мусорном контейнере и собирался передать его в полицию.

Карабин и 8 патронов полицейские обнаружили в одном из домов по улице Академика Пилюгина, прибыв по сообщению соседки задержанного о семейном скандале. Задержанный 36-летний москвич сообщил, что он якобы нашел оружие в мусорном контейнере и собирался передать его в полицию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось об изъятии целого арсенала оружия в квартире на улице Каховка. Сотрудники уголовного розыска и центра по противодействию экстремизму нашли у неработающего 37-летнего мужчины два пулемета времен Второй мировой войны, 11 винтовок, в том числе снайперских, а также шесть пистолетов и восемь револьверов, большинство из которых системы "Наган".

В спортивном клубе "Беркут" на улице Складочная полицейские нашли гранату РГД-5 без маркировочных обозначений. Находку направили на экспертизу, чтобы выяснить является ли граната боевой.