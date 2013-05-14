Завершено расследование уголовного дела о пытках в ОП "Дальний"

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет по республике Татарстан завершил расследование дела о преступлениях в отделе полиции "Дальний". Восемь полицейских обвиняются в превышении должностных полномочий и в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Двое участников дела заключили со следствием досудебное соглашение, по которому они были осуждены на 2 и 2,5 года лишения свободы. Бывший начальник ОП "Дальний" Ильгиз Ахметзянов перенес два инфаркта миокарда и не может участвовать в следственных действиях. В пресс-службе СК России отмечают, что уголовное дело будет завершено сразу, как только Ахметзянов поправится.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Напомним, резонансная история с казанским ОВД "Дальний" произошла в марте 2012 года. Местный житель Сергей Назаров поступил из отдела в больницу с различными травмами, а через день скончался. Пресс-центр МВД Казани отрицал любую причастность полицейских, но следствие установило, что погибшего избили, а потом изнасиловали бутылкой из-под шампанского сотрудники отдела "Дальний". В ходе следствия были привлечены к ответственности непосредственные исполнители преступления, а также ряд полицейских начальников Казани.