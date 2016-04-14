СК начал проверку по факту обнаружения трупа на западе столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Следственный комитет начал проверку по факту обнаружения в лесополосе на западе столицы тела мужчины. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает Агентство "Москва".
Тело 45-летнего мужчины без признаков жизни 14 апреля обнаружила местная жительница в лесополосе, расположенной по улице Кременчугская. В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, подмосковные полицейские выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было найдено накануне в одной из квартир в Щелковском районе. По данным следствия, на ее теле обнаружены множественные ножевые ранения в области живота.
Ранее труп нашли в Клинском районе Подмосковья. Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию накануне. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов констатировали на нем сильные гнилостные изменения.