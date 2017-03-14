Убийца девушки сознался следователям в преступлении

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи раскрыли убийство девушки в центре Москвы, которое произошло осенью 2016 года, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова.

Фигурант уголовного дела 31-летний Борис Сурков сознался в содеянном. Подозреваемого задержали в Брянской области и в скором времени этапируют в Москву.

Убийство девушки произошло 18 сентября 2016 года. Тело 20-летней жительницы столицы около дома, расположенного по улице Хамовнический Вал, нашел местный житель. При визуальном осмотре на теле погибшей следователи обнаружили признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи и головы.

Расследование дела продолжается.