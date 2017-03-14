Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта 2017, 22:41

Происшествия

Убийца девушки сознался следователям в преступлении

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи раскрыли убийство девушки в центре Москвы, которое произошло осенью 2016 года, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлия Иванова.

Фигурант уголовного дела 31-летний Борис Сурков сознался в содеянном. Подозреваемого задержали в Брянской области и в скором времени этапируют в Москву.

Убийство девушки произошло 18 сентября 2016 года. Тело 20-летней жительницы столицы около дома, расположенного по улице Хамовнический Вал, нашел местный житель. При визуальном осмотре на теле погибшей следователи обнаружили признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ранений шеи и головы.

Расследование дела продолжается.

следствие убийство признание вины

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика