Пятеро моряков на Камчатке погибли после распития метилового спирта

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Пятеро моряков погибли после распития метилового спирта на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел ночью 13 марта на среднем рыболовном морозильном судне "Изумруд". Девять моряков отравились метиловым спиртом, пятеро погибли, четверо госпитализированы в тяжелом состоянии в Камчатскую краевую больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".