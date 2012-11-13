Завершено расследование дела о похищении Ивана Касперского

Раскрыто дело о похищении Ивана Касперского

Следственный комитет Москвы отчитался о завершении расследования по делу о похищении сына Евгения Касперского – Ивана.

На скамье подсудимых окажутся четыре человека: Николай Савельев, его сын Николай Савельев, Сергей Громов и Олег Маюков. Их обвиняют в похищении человека по предварительному сговору из корыстных побуждений и в вымогательстве.

По данным следствия, весной 2011 года Савельевы, Громов, Маюков и Алексей Устимчук приняли решение похитить Ивана Касперского и назначить за него выкуп в размере 3 миллионов евро.

Такой план родился после просмотра телевизионной передачи об отце потерпевшего – главе компании "Лаборатория Касперского". По мнению похитителей, у него было достаточно денег для выкупа сына.

Обвиняемые стали следить за Иваном, выяснили, где он учится и работает, а также составили распорядок его дня. Местом для похищения соучастники выбрали жилой сектор у станции метро "Строгино". Там утром 19 апреля 2011 года они схватили Ивана, посадили его в автомобиль, надели на глаза повязку и шапку, а на руки – наручники, и отвезли в садовое товарищество в Сергиево-Посадском районе Московской области. Там его удерживали до 24 апреля.

В ходе переговоров с родителями юноши похитители договорились о передаче электронного носителя с информацией о состоянии их сына и о выплате выкупа.

Однако, в день исчезновения Ивана его родители обратились в правоохранительные органы. Полицейским удалось установить местонахождение похищенного, освободить его и задержать похитителей.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Сергей Громов был трижды судим за побои, а глава четы Савельевых – Николай сидел за мошенничество.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Напомним, еще один сообщник похитителей - сотрудник спецслужб Алексей Устимчук - ранее был осужден гарнизонным судом к 4,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.