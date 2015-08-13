Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 августа 2015, 09:45

Происшествия

СК завел дело после инцидента с сестрой Натальи Водяновой

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за выдворения девушки-инвалида из кафе в Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства. По сообщениям СМИ, потерпевшая – сестра экс-модели Натальи Водяновой.

Дело заведено по статье "Действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека, совершенные публично с применением насилия или угрозой его применения".

Как рассказала на своей странице в Facebook сама Водянова, ее сестра и няня зашли в кафе, чтобы выпить воды, но были вынуждены уйти, так и не дождавшись своего заказа.

Директор кафе попросил гостей покинуть заведение, а также позвал на подмогу сотрудников частного охранного предприятия.

Следователям предстоит выяснить мотивы, которыми руководствовался директор кафе, требуя выдворения инвалида и ее сопровождающей. Также будет дана правовая оценка действиям охранников.

Сайты по теме


следствие уголовные дела Наталья Водянова аутизм

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика