Прокуратура начала проверку по факту ЧП на станции Перово

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Прокуратура организовала проверку по факту разлива топлива после схода вагона на станции Перово Курского направления железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Вагон сошел с рельсов на станции Перово-2 в среду в 04:05. Инцидент произошел на путях грузового парка, в котором не осуществляется движение пассажирских и пригородных составов.

Однако в результате была повреждена цистерна с дизтопливом. Сход вагона не повлиял на движение поездов. Пострадавших нет, ущерб устанавливается.

Одновременно Московско-Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности на железнодорожном транспорте и в сфере охраны окружающей среды. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.