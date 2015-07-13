Задержан подозреваемый по делу об обрушении омской казармы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Начальник учебного центра ВДВ под Омском, где произошло обрушение казармы, задержан в качестве подозреваемого, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

В качестве подозреваемого задержан полковник Пономарев. Он занимает должность начальника 242-го учебного центра ВДВ.

Перед задержанием Пономарева допрашивали в рамках расследования уголовного дела. Полковник частично признал свою вину в трагедии, сообщив следствию, что разрешил заселение военнослужащих в казарму.

"Его причастность к совершению преступления будет проверяться в рамках расследования уголовного дела. В ближайшее время в отношении Пономарева планируется избрание меры пресечения", - заявил Маркин.

Напомним, вечером 12 июля в Омске обрушились перекрытия четырехэтажного здания учебного центра ВДВ. В момент трагедии в здании находились 337 военнослужащих. По данным Минобороны, из-под завалов извлекли 42 военнослужащих. 23 из них погибли, 19 госпитализированы. Еще трое помещены в санитарную часть учебного центра с легкими ушибами и ссадинами.

Одна из рассматриваемых версий произошедшего – нарушения при ремонтных работах, проводимых в здании. Министр обороны Сергей Шойгу поручил проверить остальные отремонтированные здания в военном городке. По факту обрушения казармы возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".