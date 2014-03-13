Собственника Бирюлевской овощебазы объявили в международный розыск

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет объявил владельца Бирюлевской овощебазы Игоря Исаева в международный розыск, передает пресс-служба СКР.

По версии следствия, член совета директоров и собственник 70% акций ЗАО "Новые Черемушки" Исаев финансировал и обеспечивал различные мероприятия, направленные на организацию незаконной миграции. В частности, по его указанию несколько ангаров были переоборудованы под жилые помещения. Также Исаев участвовал в строительстве гостиницы на территории плодоовощной базы.

В феврале 2014 года Исаеву заочно предъявили обвинение и объявили в федеральный розыск.

Как отмечают в СКР, в ближайшее время к уголовной ответственности за организацию нелегальной миграции будут привлечены еще трое арендаторов.

Напомним, 13 октября овощную базу в Западном Бирюлеве разгромили агрессивно настроенные граждане, которые примкнули к народному сходу, собравшемуся 13 октября после убийства местного жителя Егора Щербакова. В ходе беспорядков полиция задержала около 400 человек, из них 70 привлечены к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Позже выяснилось, что руководство базы привлекало к работе нелегальных мигрантов.