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Следствие

12 декабря 2014, 11:31

В прокуратуру передано второе за месяц дело "подпольных банкиров"

следствие уголовные дела следователи обвинения подпольные банки

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

Следователи столичной полиции завершили производство по второму за месяц делу "подпольных банкиров", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам дела, в период с января по декабрь 2013 года двое фигурантов, используя реквизиты фиктивных фирм, без ведома Центробанка открывали и сопровождали счета юридических лиц и перечисляли деньги для их последующего "отмывания".

За свою работу они получили 340,8 миллиона рублей. Двоим "подпольным банкирам" предъявили обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере", дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее M24.ru сообщало об окончании расследования по делу о незаконных банковских операциях на сумму свыше 19 миллионов рублей.

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