Лжеэкстрасенсы запугали 40 москвичей

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Сотрудники столичной полиции задержали группу лжеэкстрасенсов, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Группа действовала в столице от имени организации под названием "Международный центр экстрасенсорики и коррекции судьбы". Подозреваемые специально запугивали своих клиентов, например, сообщая, что на них лежит порча.

Затем аферисты предлагали решить все личные и семейные проблемы, а иногда проводили дистанционные "магические" ритуалы.

После оплаты "обряда", стоимость которого составляла десятки и сотни тысяч рублей, мошенники внушали клиентам, что нужны повторные сеансы. Если же клиент отказывался, его запугивали несуществующими смертельными болезнями и прочими бедами.

В итоге от противоправной деятельности группы пострадали как минимум 40 человек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские уже уставили личности 12 подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Подозреваемым может грозить до шести лет лишения свободы.

В пресс-службе полиции отметили, что по распоряжению начальника главного управления Анатолия Якунина в составе столичного угрозыска создано специальное подразделение для борьбы с мошенниками, от действий которых обычно страдают пожилые и социально-незащищенные люди.

Напомним, в июле сотрудники столичной полиции при поддержке спецназа задержали банду из 27 лжеэкстрасенсов, подозреваемых в серии мошенничеств на 800 миллионов рублей.

Банда состояла в основном из уроженцев Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Организаторы принимали на работу уроженцев стран СНГ, проверяли их умение убеждать и входить в доверие, после чего давали работу в call-центре.