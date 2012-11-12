МВД продолжает расследовать дело о ДТП на Ленинском проспекте

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный главк МВД опроверг информацию о завершении расследования ДТП на Ленинском проспекте.

По информации пресс-службы ведомства, ходатайство представителя обвиняемой и защитников частично удовлетворено. Из четырех запрашиваемых свидетелей опрошены трое, четвертый отказался от дачи показаний.

При этом отказано в проведении дополнительных экспертиз, а также в о прекращении уголовного преследования обвиняемой. В пресс-службе главка также сообщили, что вина обвиняемой объективно доказана материалами дела и собранными доказательствами. В связи с этим нет оснований для прекращения уголовного преследования.

В настоящее время уголовное дело находится в расследовании, и какого-либо процессуального решения пока не принято.

Напомним, информацию о завершении расследования опубликовала коллегия адвокатов Москвы "Трунов, Айвар и партнеры".

Резонансное ДТП произошло 25 февраля 2010 года в районе площади Гагарина. Автомобиль Citroen под управлением Ольги Александриной столкнулся с Mercedes, принадлежавшим "ЛУКОЙЛу". В результате ДТП погибли обе женщины, ехавшие в Citroen, а топ-менеджер ЛУКОЙЛА Анатолий Барков и его водитель получили травмы. Виновной в ДТП была признана водитель Citroen, и в связи с ее смертью дело закрыли.