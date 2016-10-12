Форма поиска по сайту

Новости

Новости

12 октября 2016, 11:20

Происшествия

Тело 14-летней школьницы обнаружили около пруда в Гольянове

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Тело несовершеннолетней девушки обнаружили на берегу Гольяновского пруда на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

Тело 14-летней девушки обнаружили вблизи одного из жилых домов на Уральской улице во вторник вечером. При первичном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.

При этом рядом с телом обнаружены несколько газовых баллончиков для заправки зажигалок. Со слов очевидцев, девушка вдыхала газ. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

следствие девушки Гольяново тела

Главное

