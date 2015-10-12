Мужчину засыпало землей во время подключения к водопроводу

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

В Люберецком районе проводится доследственная проверка после смерти мужчины, который попытался незаконно подключиться к водопроводу, сообщает управление СК по Московской области.

"12 октября в правоохранительные органы поселка Мирный Люберецкого района поступило сообщение об обнаружении в яме тела мужчины, сверху присыпанного землей.

По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", – отмечается в релизе ведомства.

Оказалось, что жители поселка наняли мужчину, который должен был несанкционированно подключиться к водопроводу. Во время этой попытки грунт обвалился, и рабочего засыпало землей.