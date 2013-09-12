В Москве разыскивают педофила, на счету которого 9 преступлений

В Москве разыскивают педофила, на счету которого девять преступлений

Столичные правоохранительные органы разыскивают педофила, на счету которого 9 преступлений. Установить его личность удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета, 13 августа 2013 года злоумышленник вслед за несовершеннолетней девушкой зашел в подъезд одного из домов по улице Красного Маяка и надругался над ней на лестничном пролете.

Приметы преступника: на вид 35-40 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, русые, волнистые. В день совершения преступления он был одет в майку светло-розового цвета, брюки белого цвета, ботинки белого цвета.

Кроме того, в ходе расследования дела была установлена причастность педофила к восьми похожим злодеяниям, совершенным на территории Москвы и Подмосковья за период с 2009 года.