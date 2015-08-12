Форма поиска по сайту

12 августа 2015, 16:35

Происшествия

Столичного полицейского задержали за 2 млн рублей взятки

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичного полицейского при получении 1,8 миллиона рублей в качестве взятки, сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

По версии следствия, заместитель начальника полиции по оперативной работе одного из ОВД получил через своего знакомого деньги от руководства одной из компаний за непроведение проверки. При передаче денег средств сотрудник полиции и его соучастник были задержаны.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взятки в особо крупном размере" и "Посредничество во взяточничестве".

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение, сотрудника полиции арестовали, а соучастника отпустили под подписку о невыезде.

следствие уголовные дела задержания взятки посредники

