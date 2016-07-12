Одному из подозреваемых в вымогательстве 8 млн рублей предъявлены обвинения

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Одному из подозреваемых в вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки ресторана на улице Рочдельская предъявили обвинения, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Двоих подозреваемых в вымогательстве у директора одного из столичных ресторанов задержали накануне.

По данным следствия, в декабре 2015 года участники организованной группы потребовали у хозяйки ресторана на улице Рочдельская восемь миллионов рублей, угрожая при этом физической расправой ей и членам ее семьи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". По подозрению в преступлении задержаны двое мужчин 1953 и 1974 годов рождения.

Ранее по этому делу был задержан один из лидеров преступного мира, вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.

Перестрелка на Рочдельской произошла вечером 14 декабря 2015 года, в ней участвовали десять человек, двое из которых погибли. По делу о стрельбе были задержаны три человека — Эдуард Буданцев, Петр Черчинцев и Владимир Костриченко. Причиной конфликта стали "финансовые разногласия, возникшие на почве долговых обязательств".

Неоднократно судимый в РФ вор в законе Захарий Калашов был арестован в 2008 году в Испании, признан виновным в отмывании преступных доходов и осужден. Выдачи Шакро Молодого добивалась Грузия, где он заочно осужден на 18 лет за убийство. После освобождения из мест лишения свободы Калашов вернулся в Россию.