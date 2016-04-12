К столкновению поездов в Германии привела игра диспетчера на телефоне

Фото: AP/TASS/Sebastian Stepniewsk

Диспетчер одного из двух столкнувшихся в Германии поездов незадолго до аварии играл в онлайн-игру на мобильном телефоне, сообщает Spiegel.

Именно это и привело к аварии, произошедшей в Баварии в начале февраля. Сам диспетчер признал, что играл, но отрицал, что отвлекся из-за этого.

Лобовое столкновение пассажирских поездов произошло в районе курорта Бад-Айблинг на юге Баварии. Составы на полном ходу столкнулись лоб в лоб. В результате погибли 11 человек, еще 85 получили серьезные ранения. Позднее диспетчер был задержан и арестован.

Свою помощь в ликвидации последствий столкновения тогда предложило МЧС России. Телеграмму министру внутренних дел Томасу де Мезьеру направил глава ведомства Владимир Пучков.