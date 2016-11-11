Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2016, 19:51

Происшествия

Задержаны участники сентябрьского нападения на инкассаторов в Москве

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторский автомобиль одного из столичных банков в сентябре, сообщает пресс-служба МВД России.

Все задержанные оказались уроженцами Северного Кавказа.

Ограбление инкассаторской машины произошло днем 8 сентября на Вишневой улице. Налетчики украли деньги, подожгли машину и скрылись на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112.

"Альфа-банк" подтвердил кражу денег из инкассаторского автомобиля, но точная сумма похищенного не сообщается, причем в МВД считают, что украли около миллиона рублей. По словам очевидцев, в инкассаторской машине после ограбления оставалось восемь-девять баулов с деньгами.

В ходе ограбления злоумышленники похитили у инкассаторов табельное оружие. Позже оперативники нашли машины, на которых уехали налетчики.

Сайты по теме


Сюжет: Ограбление инкассаторов на Вишневой улице
следствие уголовные дела задержания нападение на инкассаторов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика