Задержаны участники сентябрьского нападения на инкассаторов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на инкассаторский автомобиль одного из столичных банков в сентябре, сообщает пресс-служба МВД России.

Все задержанные оказались уроженцами Северного Кавказа.

"Альфа-банк" подтвердил кражу денег из инкассаторского автомобиля, но точная сумма похищенного не сообщается, причем в МВД считают, что украли около миллиона рублей. По словам очевидцев, в инкассаторской машине после ограбления оставалось восемь-девять баулов с деньгами.

В ходе ограбления злоумышленники похитили у инкассаторов табельное оружие. Позже оперативники нашли машины, на которых уехали налетчики.

