В Подмосковье школьница выпала из окна 11-го этажа и разбилась насмерть

Следователи выясняют обстоятельства смерти 15-летней школьницы, которая выпала из окна 11-этажного дома в подмосковном Видном, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Несчастный случай произошел накануне. Школьница присела на переборку оконного пролета подъезда и, не удержав равновесие, выпала. От полученных ранений девушка скончалась на месте. Как удалось установить, погибшая училась в 10-м классе местной школы.

К настоящему времени место происшествия осмотрено, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, продолжаются опросы очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.