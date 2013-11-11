Возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в подмосковном доме

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственное управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газа в жилом доме в Сергиево-Посадском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело инициировано по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"В результате ЧП погибли шестимесячный ребенок, его 33-летняя мать, их 71-летняя бабушка и 81-летний дедушка", - уточняет ведомство.

Также свою проверку проводит и прокуратура Подмосковья: по их данным, полностью уничтожены восемь квартир на 7-м, 8-м и 9-м этажах.

В настоящее время изымаются фрагменты здания и газовой системы, по которым будет назначена взрывотехническая экспертиза с целью установления эпицентра и точной причины взрыва.

Следователи уже назначили судебно-медицинские экспертизы и проводят допросы пострадавших.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Четыре человека погибли, еще шестеро получили ранения. В результате ЧП в поселке Загорские Дали были повреждены четыре квартиры, все погибшие - ребенок, его мать и двое пенсионеров - жили в одной из них.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Причины случившегося установят криминалисты и следователи СКР.