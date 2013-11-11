Вина Сергея Полонского следствием не доказана - адвокат

Факт мошенничества Сергея Полонского не доказан - адвокат

Официальных данных о задержании Сергея Полонского на данный момент нет. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" сообщил адвокат Александр Карабанов.

Ранее Полонский подписал ходатайство о заключении досудебного соглашения в соответствии, с которым он просил следствие изменить ему меру пресечения.

"Он был готов в рамках данного соглашения давать показания по уголовному делу и участвовать во всех следственных действиях. Пока, к сожалению, нам в заключении ходатайства отказали. Если его экстрадируют, то мы, безусловно, будем добиваться заключения такого соглашения повторно", - сообщил Александр Карабанов.

Адвокат Полонского также отметил, что факт мошенничества Полонского не доказан и избирать его клиенту меру пресечения в виде ареста – это безосновательно и незаконно.

Операция по задержанию российского бизнесмена происходила в ночь на 11 ноября. В ней участвовали несколько десятков сотрудников полиции Камбоджи, которые направились на остров, где находился Полонский и скорее всего его там и задержали, добавил Александр Карабанов.

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.