Сергей Полонский передумал возвращаться в Россию

Бизнесмен Сергей Полонский передумал возвращаться в Россию, сообщает телеканал "Москва 24".

Он даже купил билет из Камбоджи в Москву и должен был прилететь сегодня, однако позже передумал.

Ранее сообщалось, что предприниматель, обвиняемый в крупном мошенничестве, готов вернуться в Россию и заключить досудебную сделку со следствием.

Девелопер уже подписал ходатайство о досудебном соглашении и готов дать показания по уголовному делу. Также он согласен на любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиардов рублей у соинвесторов строительства жилого комплекса "Кутузовская миля".