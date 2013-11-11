Форма поиска по сайту

Новости

Новости

11 ноября 2013, 08:40

Происшествия

Бизнесмен Сергей Полонский передумал возвращаться в Россию

Бизнесмен Сергей Полонский передумал возвращаться в Россию, сообщает телеканал "Москва 24".

Он даже купил билет из Камбоджи в Москву и должен был прилететь сегодня, однако позже передумал.

Ранее сообщалось, что предприниматель, обвиняемый в крупном мошенничестве, готов вернуться в Россию и заключить досудебную сделку со следствием.

Девелопер уже подписал ходатайство о досудебном соглашении и готов дать показания по уголовному делу. Также он согласен на любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Напомним, Сергей Полонский обвиняется в хищении 5,7 миллиардов рублей у соинвесторов строительства жилого комплекса "Кутузовская миля".

Сюжет: Дело Полонского
следствие уголовные дела Сергей Полонский мошенничества

