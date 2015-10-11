Убийство Немцова не будут рассматривать как посягательство на жизнь госдеятеля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи не будут предъявлять фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова обвинение в посягательстве на жизнь государственного деятеля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Статьи обвинения меняться не будут", – заявил собеседник агентства.

По его данным, официальные ответы будут направлены сторонам позднее.

В сентябре представители семьи убитого оппозиционера Бориса Немцова ходатайствовали перед следствием, чтобы совершенное преступление квалифицировалась как убийство государственного деятеля.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия". Всех подозреваемых в убийстве Бориса Немцова признали вменяемыми.