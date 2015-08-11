Евгению Васильеву перевели в общий отряд колонии и трудоустроили

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Осужденную экс-главу департамента имущественных отношений Минобороны Евгению Васильеву перевели в общий отряд и трудоустроили. Она отбывает наказание в колонии во Владимирской области, сообщает ТАСС.

В то же время, пока нет подтвержденной информации о том, на каком именно производстве трудится Васильева. По данным некоторых СМИ, она работает швеей.

Напомним, 8 мая 2015 года Пресненский суд приговорил Васильеву к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Бывшая начальница департамента имущественных отношений Минобороны признана виновной в хищении 330 миллионов рублей, ее взяли под стражу в зале суда. Свою вину фигурантка отрицает.

Подсудимой зачли в срок лишения свободы домашний арест, под которым она провела 2,5 года.

Очевидцы увидели похожую на Васильеву женщину в центре Москвы

После вынесения вердикта защита Васильевой пожаловалась на приговор, но позже апелляция была отозвана. "Адвокаты Васильевой отозвали жалобу. Мосгорсуд 12 августа рассмотрит жалобы на приговор только Ирины Егоровой, Ларисы Егориной, Юрия Грехнева и Максима Закутайло (других фигурантов дела "Оборонсервиса")", – уточнили в Мосгорсуде.

ФКУ ИК-1, где отбывает наказание Васильева, расположена в поселке Головино Судогодского района Владимирской области. Это колония общего режима, в которой отбывают наказание впервые осужденные женщины.

Профессию швеи осужденные изучают как непосредственно на производстве, так и в училище при колонии.

Стоит отметить, что в конце июля в СМИ появилась информация, что Васильеву видели гуляющей по центру Москвы. Однако в пресс-службе ФСИН эту информацию опровергли.

"Васильева находится в одном из учреждений ФСИН, появившаяся информация не соответствует действительности", – рассказали в пресс-службе ведомства.