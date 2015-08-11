По факту крушения "Протона" возбудили уголовное дело

Фото: m24.ru/Роман Балаев

По факту крушения ракеты "Протон" с мексиканским спутником возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку по факту ЧП, произошедшего 16 мая. В ходе полета произошел отказ рулевого двигателя третьей ступени ракеты, в связи с чем космический аппарат не был выведен на расчетную орбиту.

Дело было заведено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Материалы были направлены в следственные органы, дело контролирует Генрокуратура.

По некоторым данным, к аварии привело нарушение технологии производства.

Также недавно по итогам состоявшейся в Центре имени Хруничева проверки возбуждено 11 уголовных дел. В Государственном космическом научно-производственном центре, который является разработчиком ракеты "Протон-М", было выявлено более 25 нарушений.

В их числе - мошенничество, растрата средств, злоупотребление полномочиями и подделка документов. Сумма ущерба оценивается в 16 миллиардов рублей.