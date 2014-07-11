Задержаны грабители, отобравшие машину у помощника депутата Госдумы

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Столичные сыщики совместно с бойцами СОБР задержали троих грабителей, отобравших машину у помощника депутата Госдумы, сообщает пресс-служба московского главка МВД.

Нападение было совершено в сентябре 2013 года в Южном округе Москвы. Злоумышленники напали на помощника депутата и забрали автомобиль, было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Задержать подозреваемых удалось в ходе оперативно-следственных мероприятий, нападавшими оказались уроженец Северной Осетии и двое уроженцев Армении.

В ходе обысков по местам проживания фигурантов дела были обнаружены и изъяты пистолет Макарова со снаряженным магазином, незарегистрированное гладкоствольное ружье и 40 патронов к нему, а также ключи и документы на похищенную машину.

В отношении подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



