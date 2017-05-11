Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 22:40

Происшествия

СК возбудил уголовное дело против напавшего на женщину с детьми водителя

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

одном переходе в центре столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, водитель автомобиля BMW не уступил дорогу женщине с двумя детьми на пешеходном переходе. Испугавшись потерпевшая хлопнула ладонью по кузову машины. Мужчина остановил авто, догнал пострадавшую и нанес ей два удара в предплечье.

Инцидент произошел 5 мая в 1-м Вражском переулке.

Ранее сообщалось, что предполагаемого водителя автомобиля разыскали следователи. Подозреваемого – мужчину 1973 года рождения – доставили в следственный отдел. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Позже на своей странице в соцсети потерпевшая написала об инциденте. Она сообщила, что ударила по заднему бамперу автомобиля, после чего водитель вышел и напал на нее.

следствие уголовное дело водитель BMW

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика