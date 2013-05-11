Форма поиска по сайту

11 мая 2013, 10:45

Происшествия

Полиция ищет злоумышленника, плеснувшего в мужчину кислотой

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичная полиция ищет молодого человека, брызнувшего мужчине кислотой в лицо. Инцидент произошел на севере Москвы 10 мая.

Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, около 16.15 во дворе дома 9 по улице Клара Цеткин неизвестный брызнул мужчине в глаза кислотой. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 19-летнего молодого человек с химическими ожогами головы, шеи и туловища.

Пострадавший был госпитализирован с ожогами 41% поверхности тела. Ведется его розыск подозреваемого в совершении преступления.

следствие розыск пострадавшие кислота чп

