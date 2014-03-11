Форма поиска по сайту

11 марта 2014, 11:37

Происшествия

Ущерб по делу экс-главы "Моего банка" Фетисова сократился в 12 раз

Ущерб по делу бывшего руководителя "Моего банка" Глеба Фетисова сократился в 12 раз – с 6 миллиардов рублей до 500 миллионов, передает ИТАР-ТАСС.

В такую сумму ущерб оценило следствие – ранее сообщалось, что Фетисова подозревают в выводе активов банка на 6 миллиардов рублей.

Напомним, в начале декабря 2013 года экс-сенатор продал "Мой банк", а спустя два месяца у кредитной организации отозвали лицензию.

В ходе проверки у Фетисова обнаружили незадекларированный доход в миллиард рублей, его подозревают в краже 6 миллиардов рублей у вкладчиков. По версии следователей, именно из-за Фетисова банк не смог расплатиться со своими клиентами, после чего этим пришлось заниматься Агентству по страхованию вкладов.

Бывший сенатор находится под арестом до 20 апреля этого года. Следствие проверяет возможную причастность Фетисова к ряду аналогичных преступлений.

