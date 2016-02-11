Возбуждено уголовное дело против организатора склада с поддельным алкоголем

Фото: ТАСС/Елена Нагорных

Против организаторов склада с контрафактным алкоголем возбуждено уголовное дело. Сам склад с поддельной продукцией на 22 миллиона рублей был обнаружен в ноябре прошлого года на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В ходе осмотра было обнаружено свыше 100 тысяч бутылок алкогольной продукции, которые были оклеены поддельными акцизными марками.

Организатором склада оказался уроженец Закавказья. Реализацию контрафактного спиртного предполагалось осуществлять через розничные сети.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство". Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в последнее время участились случаи отравлений суррогатным спиртным, купленным через интернет. В шести регионах зафиксированы случаи летального исхода. После употребления фальсификата только в Красноярском крае погибли 11 человек, и 30 пострадавших, в том числе пять подростков, находятся в больнице.

По имеющимся данным, большую часть контрафактного алкоголя с содержанием метилового спирта производили на территории Московской области, а затем отправляли в регионы.