СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования студентки в ночном клубе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 18-летней студентки в одном из ночных клубов столицы, сообщает Агентство "Москва".

По словам представителя столичного управления СКР Юлии Ивановой, личности подозреваемых установлены, с ними работают следователи. Уголовное дело возбуждено по статьям "Покушение на изнасилование группой лиц" и "Насильственные действия сексуального характера".

По версии следствия, 27 сентября в одном из ночных на Ленинградском проспекте посетитель заведения в уборной комнате "совершил в отношении ранее незнакомой девушки насильственные действия сексуального характера".

"Личности подозреваемых установлены, с ними работают следователи, однако в интересах расследования их данные не раскрываются", - сообщила Юлия Иванова.

"Что же касается персональных данных пострадавшей девушки, озвученных в СМИ без ее согласия, различными правозащитниками и иными лицами, их действиям также будет дана правовая оценка в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавила она.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже назначены химико-токсикологическая и медицинская экспертизы, проводятся допросы свидетелей и очевидцев преступления.