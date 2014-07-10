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Следствие

10 июля 2014, 13:00

"Славянку" обвиняют в хищении 6 млн руб. по делу "Оборонсервиса"

следствие хищения дело Оборонсервиса

Фото: ИТАР-ТАСС

Главная военная прокуратура обвиняет дочернюю структуру "Оборонсервиса", компанию "Славянка", в том, что она похитила 6,5 миллионов рублей, которые предназначались для военных городков, сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, были выявлены завышения ОАО "Славянка" стоимости услуг по техническому обслуживанию казарменно-жилищного фонда отдельных военных городков. Государству был ущерб в особо крупном размере", - отмечает в своем сообщении ГВП.

Виновных привлекли к уголовной ответственности. Помимо этого, по требованию прокуроров "Славянка" уже вернула в казну свыше 4 миллионов рублей.

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В частности, бывший руководитель "Славянки" Александр Елькин обвиняется по статьям "Коммерческий подкуп", "Мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация средств, полученных преступным путем". По версии следствия, в период с 2010 по 2012 годы Елькин получил более 118 миллионов рублей от подконтрольных фирм. Осенью 2012 года Елькина обвинили в хищении 53 миллионов рублей через "Славянку", а весной 2013 года - в присвоении 65 миллионов рублей через ЗАО "Безопасность и связь".

Кроме того, по делам о мошенничестве и хищениях арестованы бывший главный бухгалтер "Славянки" Юлия Ротанова и ряд других сотрудников.

В ноябре 2012 года президент ассоциации русских уборочных компаний Юрий Рябичев сообщил, что "дочка" "Оборонсервиса" задолжала подрядчикам уже 3 млрд рублей. Рябичев тогда пригрозил остановить обслуживание объектов, если долги не будут погашены.

Помимо этого, "Славянка" оказалась в центре скандала, связанного с уборкой части Алабинского гарнизона. Компания заключила договор с организацией "Фарм-Актив", которая, в свою очередь, подписала бумаги с ООО "Московия". Однако фактически уборкой внутренних помещений зданий и прилегающей территории военного городка занимались военнослужащие.

Напомним, в октябре 2012 года стало известно, что по фактам махинаций при сделках с недвижимостью, землей и акциями, принадлежащими "Оборонсервису", был возбужден ряд уголовных дел. После этого своих постов в Минобороны лишились несколько высокопоставленных чиновников, в том числе министр обороны Анатолий Сердюков.

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