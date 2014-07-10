Подмосковный СК завершил расследование дела о педофилии

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Следственный комитет по Подмосковью завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в педофилии и побоях. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, преступления были совершены с января по июль 2012 года. Мужчина, находясь в одной из квартир, расположенных в Можайском районе Подмосковья, совершал развратные действия по отношению к девочке, не достигшей 14-летнего возраста.

Кроме того, злоумышленник несколько раз избивал потерпевшую.

Уголовное дело возбудили по трем статьям: "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего", "Побои" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Задержанный содержится под стражей. Следствие собрало достаточное количество доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.