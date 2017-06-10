Форма поиска по сайту

10 июня 2017, 12:16

Происшествия

СК начал проверку после жесткой посадки самолета под Саратовом

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Легкомототорный самолет "X-32 Бекас" упал в Вольском районе Саратовской области. По данному факту началась доследственная проверка, сообщает РИА Новости.

ЧП произошло утром 10 июня возле села Чернавка. По предварительным данным, самолет производил авиахимработы. Из-за неполадок с двигателем пилоту пришлось совершить экстренную посадку. Его госпитализировали с ушибом грудной клетки.

Следователи начали осмотр места посадки и опрос очевидцев, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

