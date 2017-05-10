СК заинтересовался ямой в Омской области, засыпанной табличками героев ВОВ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи в Омской области инициировали проверку после сообщений о якобы заделывании дорожной ямы осколками разбитой мемориальной плиты, сообщает "Газета.ру".

Ранее в региональных группах соцсети "ВКонтакте" появились фотографии ямы на улице Калинина в поселке Кормиловка, засыпанной осколками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны. Следователи намерены проверить эти данные и установить все обстоятельства и причины случившегося.

По словам Главы Кормиловского городского поселения Вячеслава Караева, фото постановочное. Он отметил, что был на улице Калинина и разбитых табличек в яме не видел.

Он также рассказал, что в августе 2016 года старые таблички на мемориале заменили новыми. Однако он заверил, что коммунальщики вывезли старые таблички к себе на склад, где они и хранятся в настоящее время.