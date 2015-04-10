По факту массовой гибели рыбы в реке Цыганке возбуждено дело

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Прокуратура возбудила уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в акватории реки Цыганки в поселке Воскресенское Новой Москвы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Природоохранная прокуратура провела проверку по обращению генерального директора оздоровительного комплекса "Десна" о гибели рыбы в реке Цыганке, являющейся притоком реки Чечеры. В сентябре прошлого года там обнаружили более 200 мертвых рыб разных видов.

Установлено, что воды реки были загрязнены. По оценкам экспертов, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 565 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Загрязнение, засорение, истощение поверхностных вод, источников питьевого водоснабжения".

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в акватории Москвы-реки в Раменском районе Подмосковья. Ущерб оценивается почти в 300 миллионов рублей.

По итогам проверки стало известно, что в сентябре прошлого года в воду на участке акватории Москвы-реки было сброшены загрязняющие вещества. В результате погибло более 140 тысяч рыб различных видов: судак, лещ, пескарь, окунь, ерш, плотва, бычок, щука и другие.

Как отметили эксперты, доля погибшей рыбы составила 50 процентов от общего числа ранее обитавшей на данном участке реки.

Напомним, в январе сообщалось, что местные жители заметили в полынье пруда на Первомайской улице сотни мертвых мальков.

Чуть позже специалисты установили причину гибели рыбы. Она погибла от кислородного голодания. Вероятно, рыба погибла из-за образования льда, что часто становится причиной кислородного голодания рыб зимой. Однако в прудах регулярно делаются небольшие проруби, чтобы вода насыщалась кислородом.