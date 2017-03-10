Обыск прошел в квартире экс-директора московской школы по делу о совращении

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В квартире бывшего директора московской школы № 57 провели обыск по делу о совращении несовершеннолетнего, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Экс-директор школы Сергей Менделевич не обвиняемый. Обвинение предъявлено бывшему педагогу школы Борису Меерсону и его знакомой.

По словам собеседника агентства, в ходе обысков изъяли материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела. Квартира экс-директора находится на Ломоносовском проспекте. После возникшего скандала директор школы написал заявление об увольнении, при этом его супруга продолжает работать в школе.

По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон и его знакомая Мария Немзер в квартире на западе Москвы неоднократно совершали действия сексуального характера в отношении мальчика, на тот момент не достигшего 16-летнего возраста. В феврале суд заочно арестовал Меерсон и Немзер. В настоящее время фигуранты скрываются за границей.